Matera, al via la campagna per l’uso consapevole dei botti: i bambini incontrano il Questore. Ecco tutti i dettagli

La Matera Sport Academy, nel pieno rispetto della propria filosofia, ovvero accompagnare i ragazzi nella loro crescita nel cuore dell’età evolutiva (garantendo massima professionalità), parteciperà ad un incontro promosso dallo stesso sodalizio insieme alla Questura di Matera per sensibilizzare sull’uso consapevole dei cosiddetti “botti di fine anno”.

La Matera Sport Academy è una società sportiva dilettantistica che si è costituita nel 2016 e che, a partire dal Settembre 2018, quando è stato avviato il progetto “MSA Comunication”, vanta nel proprio entourage oltre 10 tra associazioni e centri sportivi e circa mille tesserati minorenni (la maggior parte dei quali di età preadolescenziale).

Al fine di rendere l’incontro, che si terrà Venerdì prossimo 27 Dicembre alle 10:00 nella Sala Palatucci della Questura di Matera (altamente formativo ed educativo per i numerosi ragazzi tesserati per le società sportive aderenti alla Matera Sport Academy) la società sportiva, nei giorni scorsi, ha di fatto avanzato la proposta al Questore di Matera, il dottor Luigi Liguori:

Lo stesso sin da subito ha inteso sostenere l’iniziativa, mettendo a disposizione i propri spazi e garantendo la presenza del personale che si occupa del settore “Armi e munizioni”:

il dottor Vincenzo Zingaro, della Squadra Mobile;

il dirigente dott. Fulvio Manco;

gli Artificieri (che arriveranno direttamente da Bari).

Quella di Venerdì, per i giovani atleti e le loro famiglie, sarà anche l’occasione per conoscere da vicino le attività svolte dalla Questura di Matera, da sempre in grado di assicurare con elevata competenza e professionalità il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza nel territorio.