Basilicata, parte il conto alla rovescia per i saldi invernali 2020: ecco le date ufficiali!

Oggi, 24 Dicembre, molti di voi sono ancora alle prese con gli ultimi regali di Natale.

Se nella corsa agli acquisti non siete riusciti a trovar lo spazio per farvi un piccolo regalo, magari per rinnovare il vostro guardaroba, i saldi invernali fanno al caso vostro.

L’inizio dei saldi invernali 2020 è previsto tra Sabato 4 e Domenica 5 gennaio in tutto il Paese.

Per la Basilicata ufficialmente inizieranno il 5 Gennaio e termineranno il 1 Marzo.

I saldi spesso sono considerati un buon indice per comprendere l’andamento dell’economia e soprattutto quanto gli italiani spenderanno.

C’è da dire anche che, in seguito alla crisi economica, le occasioni da non perdere si sono moltiplicate durante l’anno e così i saldi “classici”, cioè quelli estivi e quelli invernali, si inseriscono ormai in una serie di iniziative volte a richiamare sempre più clienti.

Ecco alcune accortezze che tutti dovremmo conoscere per evitare le fregature che qualche volta possono celarsi dietro prezzi eccessivamente bassi offrendoci un decalogo da tenere a mente:

che la merce in saldo deve essere della stagione in corso e non una rimanenza degli anni passati: i negozi non possono semplicemente liberarsi delle eccedenze di magazzino durante i saldi;

di fare un giro nei negozi di proprio interesse prima dell’inizio dei saldi per confrontare i prezzi magari annotandoli;

di prestare attenzione ai capi il cui sconto ci sembri incredibilmente vantaggioso: può capitare che si tratti di un capo molto vecchio o che il prezzo di partenza indicato sul cartellino sia stato gonfiato per far apparire lo sconto più conveniente;

di controllare che il prezzo iniziale sia indicato e chiaramente leggibile;

di conservare sempre lo scontrino degli acquisti fatti;

di rivolgersi agli enti per il consumatore, ai vigili urbani o al Codacons stesso in caso di truffa.

A questo punto possiamo dedicarci allo shopping con tutta tranquillità.

E voi ne approfitterete dei saldi?