Matera: al via i lavori per riqualificare questi campi da tennis che “da decenni uniscono sportivi di tutte le età”! Ecco i dettagli

“Finalmente la nuova pavimentazione campi da tennis in viale Nazioni Unite“.

Così esordisce il sindaco di Matera Domenico Bennardi che aggiunge:

“Continua la programmazione sugli impianti sportivi.

Sono da poco partiti gli interventi di riqualificazione dei campi da tennis al coperto in viale delle Nazioni Unite a Matera.

I lavori previsti, oltre a garantire il rifacimento della pavimentazione, consentiranno il superamento di alcune criticità progettuali pregresse e dunque il miglioramento della sicurezza stessa dell’impianto.

I campi da tennis di Viale Europa da decenni vantano una grande capacità di aggregazione tra sportivi di tutte le età, dai bimbi agli ultrasessantenni.

Ed è anche per questa ragione che, dopo il primo intervento di sostituzione del telone di copertura dei campi eseguito nell’estate del 2021, abbiamo inteso eseguire un secondo intervento perché venisse restituito alla comunità cittadina un centro di aggregazione vitale, capace di coniugare la socializzazione allo svolgimento delle attività sportive in sicurezza, incentivando uno stile di vita attivo e sano tra i giovani e i meno giovani, dopo decenni di immobilismo e assenza di investimenti nell’impiantistica comunale.

Il prossimo obiettivo, subito dopo l’approvazione del bilancio è quello di programmare finalmente, dopo anni di abbandono, la gestione di tutti gli impianti sportivi della città per ottenere da un lato il miglioramento dei servizi per gli utenti e dall’altro un risparmio per le casse comunali e quindi per i cittadini materani.

Questi interventi, orientati alla ristrutturazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali, segnano la visione ed il modello di programmazione amministrativo e politico che si concretizzerà in un percorso più ampio allo studio e che riguarderà anche altri impianti comunali ed azioni come l’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ottica del miglioramento della fruibilità degli stessi impianti per l’intera cittadinanza nel contenimento dei costi di gestione.

Un ringraziamento al settore opere pubbliche, all’assessore Lomurno e ai consiglieri comunali che stimolano a buon ragione interventi come questo”.

