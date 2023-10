Matera aderisce alla rete “città della ceramica” e candida la festa della Bruna come Patrimonio Mondiale Unesco! I dettagli

Matera aderisce alla rete “città della ceramica” e dà valore a una propria identità culturale di città artigianale.

Per il Sindaco, Domenico Bennardi:

“La ceramica diventa, attraverso la rete nazionale, un elemento di coesione fra regioni e territori, rappresentando l’occasione per futuri scambi turistici e culturali e la visione di una città proiettata al futuro ma ancorata alle proprie radici contadine e artigianali.

Matera, con l’assessore Lucia Gaudiano e le associazioni delle attività produttive, ha donato alla rete una bella mattonella raffigurante l’immagine dei Sassi, che sarà esposta nel chiostro del Palazzo comunale, sede del Museo civico della ceramica a Cerreto Sannita.

Ieri in consiglio comunale abbiamo esposto le bellissime mattonelle, realizzate da Leone Mira D’Ercole.

Il mosaico é stato ritrovato grazie all’attività di recupero dei ‘tesori’ del Comune di Matera, che stanno portando avanti il presidente del consiglio comunale, Francesco Salvatore, e l’assessora alla Cultura, Tiziana D’Oppido, coadiuvati da Alessandro Assini.

Poco tempo fa abbiamo proclamato Matera Città del pane, sempre in Consiglio; ebbene, nel giardino del Museo Ridola è conservato un forno rinvenuto nel villaggio neolitico di Trasano.

Si tratta di uno degli esempi più antichi dell’Italia Meridionale, risalente all’epoca del Neolitico.

Il forno compare per la prima volta nei villaggi neolitici per la cottura della ceramica, di alimenti come il pane e la tostatura dei cereali.

Da qui le suggestioni si intrecciano, come non può essere altrimenti per una delle città più antiche al mondo e con millenni di storia alle spalle.

La volontà è dare il giusto peso a quegli elementi identitari e rappresentativi delle nostre radici e della nostra storia.

In quest’ ottica va letta anche la candidatura all‘Unesco della festa della Bruna come patrimonio mondiale immateriale della umanità su cui stiamo lavorando.

Un grazie a tutta la mia coalizione, fatta di assessori e consiglieri comunali.

Una bella squadra con cui si può fare ancora tanto, donne e uomini che ci mettono tanto impegno ed entusiasmo, nonostante le tante difficoltà quotidiane”.

Ecco le foto.

