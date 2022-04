Matera: 31enne arrestato dalla Polizia. I dettagli

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un 31enne materano, con precedenti specifici, per cessione e detenzione finalizzata all’uso non personale di sostanza stupefacente.

Nel corso di un’attività di polizia finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, agenti della Squadra Mobile hanno notato l’uomo mentre confabulava con un soggetto noto agli investigatori per essere un assuntore di stupefacenti, il quale si trovava sul posto con la propria autovettura.

Gli agenti sono allora intervenuti e hanno perquisito l’autoveicolo, all’interno del quale hanno rinvenuto e sequestrato un flacone di metadone da 50 ml. Dai primi accertamenti, emergeva che il metadone sarebbe stato a lui ceduto poco prima dal 31enne.

La perquisizione è proseguita sulla persona e al domicilio di quest’ultimo.

Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, si è reso necessario forzare l’ingresso di una cantinola di proprietà dell’uomo, che lo stesso avrebbe rifiutato di aprire spontaneamente.

Sono stati così rinvenuti gr. 382,80 di eroina, gr. 41,5 di cocaina, gr. 0,95 di marijuana, gr. 0,5 di sostanza stupefacente cosiddetta crack.

Parte delle predette sostanze era suddivisa in dosi presumibilmente da destinare allo spaccio.

Oltre alla droga, sono stati rinvenuti e sequestrati bilancini di precisione, bustine, coltelli e altro materiale idoneo al confezionamento in dosi, oltre a sostanze tipo ammoniaca e paracetamolo che possono essere impiegate per il taglio dello stupefacente.

È stata inoltre sequestrata la somma di euro 1.590 in denaro contante.

L’uomo è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Matera a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il Gip del Tribunale di Matera ha successivamente convalidato l’arresto.

Di seguito la foto con droga, denaro e altri oggetti sequestrati.

