Basilicata, incidente in autostrada: Forze dell’Ordine e 118 sul posto

Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” è stata ripristinata – in entrambe le direzioni – la regolare circolazione a seguito di un incidente autonomo di un’autovettura occorso in precedenza in corrispondenza della galleria ‘Cesine’ (km 29,000).

Per cause in corso di accertamento, il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo, impattando contro le barriere.

Durante l’interdizione la circolazione è stata deviata agli svincoli di Buccino e Picerno.

Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118, per la gestione dell’evento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)