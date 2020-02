Matera, 23 famiglie sgomberate in provincia: “Urgente necessità di risorse”! I dettagli

Il Consiglio regionale ha approvato, oggi pomeriggio, all’unanimità, una mozione sulla vicenda dei 23 nuclei familiari sgomberati dalle palazzine Ater a Irsina.

Il documento, sintesi di due mozioni presentate, la prima dai consiglieri Zullino (Lega), Vizziello (FdI) e Baldassarre (Idea) e la seconda dal consigliere Perrino (M5s), approvato all’unanimità, è stato sottoscritto in Aula anche dai consiglieri Cifarelli (Pd), Leggieri e Carlucci (M5s).

Con il documento si impegna il Presidente e la Giunta regionale:

“a valutare l’urgente necessità di individuare apposite risorse nel prossimo bilancio regionale per l’annualità 2020: per il sostegno necessario alle famiglie interessate dallo sgombero e, in particolare, alla sistemazione sicura e dignitosa degli stessi nuclei familiari; per l’ammontare di 3 milioni di euro (e/o ripartire l’intera somma per il biennio 2020-2021), per consentire all’Ater di Matera di effettuare gli interventi necessari – e non differibili – di abbattimento e ricostruzione degli immobili siti in Via Lamarmora nel Comune di Irsina (Matera), consentendo in tal modo il reintegro delle famiglie nelle proprie abitazioni”.

Successivamente, sul voto relativo all’anticipazione della discussione della mozione riguardante la bonifica degli sversamenti delle attività estrattive a Corleto Perticara (primo firmatario il consigliere Perrino -M5s), il presidente dell’Assemblea, Carmine Cicala, constatata la mancanza del numero legale, ha dichiarato sciolta la seduta.

Avevano espresso il proprio voto i consiglieri Acito, Aliandro, Baldassarre, Bellettieri, Cariello, Cicala, Coviello, Quarto, Vizziello e Zullino.