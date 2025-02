Marconia nel ricordo della giovanissima Dea: “senza te non avrei mai riflettuto sul vero valore della vita. Lotterò anche per te!”

È stato il pubblico delle grandi occasioni, quello che ha riempito il Cineteatro Rinascente di Marconia, per presenziare all’evento “Cara Dea – Un inno alla VITA”, organizzato dall’associazione di volontariato “Dea per sempre”.

Abbassate le luci, sul maxischermo del Cinema è stato proiettato un video realizzato da Vincenzo D’Onofrio e Giuseppe Marzovilli e interpretato dalle amiche di Dea, la giovane scomparsa tragicamente lo scorso 4 ottobre, a cui è dedicata l’associazione e al cui compimento dei 16 anni è stata dedicata la manifestazione di ieri sera.

Ad accompagnare il video, alcuni brani tratti dalle lettere che i giovani studenti della provincia hanno inviato quale partecipazione al Concorso “Cara Dea”.

Brani che hanno narrato il dolore e la paura che troppo spesso purtroppo accompagnano l’adolescenza, ma che hanno saputo rappresentare anche un vero inno alla vita.

Si legge in una lettera per Dea:

«Lo so che non è facile affrontare le insicurezze che ci portiamo dentro, le voci che ci dicono che non siamo abbastanza, che non ce la faremo mai. Ma è proprio in quei momenti che sento la tua presenza, cara Dea.

È come un sussurro nel cuore che mi ricorda di alzarmi, di non arrendermi, di continuare a credere. Anche quando tutto sembra andare storto tu sei lì, a ricordarmi che la luce non si spegne mai, che dobbiamo rialzare la testa e tuffarci nella nostra vita per viverla pienamente».

Ed ancora: «Grazie Dea, perché senza te non avrei mai riflettuto sul vero valore della vita. Lotterò anche per te!»

Presenti alla manifestazione le rappresentanze delle scuole della provincia di Matera, l’Arcivescovo di Matera-Irsina-Tricarico Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, il Questore di Matera Emma Ivagnes accompagnata dal Commissario Capo Salvatore D’Elia. La la Regione Basilicata è stata rappresentata dal presidente del consiglio regionale Marcello Pittella, con il vicepresidente Angelo Chiorazzo, i consiglieri regionali Viviana Verri, Massimo Morea e Roberto Cifarelli.

Presente anche il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, con il consigliere Pasquale Sodo. Presente anche il primo cittadino di Pisticci, Domenico Albano, per esprimere la sua vicinanza, insieme alla giunta e ai rappresentanti di numerosi comuni limitrofi. Tutti si sono stretti all’associazione “Dea per sempre” con la volontà di fare squadra nel tendere una mano ai nostri giovani adolescenti, che, attraverso le meravigliose lettere scritte a Dea, hanno fatto emergere la necessità di essere aiutati, supportati e soprattutto ascoltati, in un mondo dominato dall’utilizzo ormai incontrollato dei social.

La serata, i cui allestimenti sono stati curati da Ilenia Orlando, e magistralmente condotta dal giornalista Antonello Lombardi, ha vissuto momenti di grande commozione, intervallati da momenti di leggerezza e di sorrisi, grazie al comico lucano Dino Paradiso.

Grande è stato l’entusiasmo per le premiazioni legate al Concorso “Cara Dea”.

Per la scuola primaria di primo grado “Pietrelcina – Flacco” si sono aggiudicati il podio ed il dono in denaro le studentesse: Rebecca Vacareanu (terza classificata), Jasmin Anouar (secondo posto) e Serena D’Alessandro (prima classificata). Il riconoscimento speciale del consiglio direttivo ha premiato gli studenti Nicholas Pierro e Antonio Lopatriello.

Ad insindacabile giudizio della Commissione del Concorso, per le scuole superiori di secondo grado al terzo posto si è classificato Pasquale Addabbo (Liceo Fermi – Policoro). Ex aequo il secondo dono vinto da altri due studenti del Fermi: Vivia Costanza e Loris Santarcangelo. A primeggiare sono state due brillanti studentesse, autrici di due lettere che hanno saputo fotografare la realtà adolescenziale, ben delineando quello che è stato definito “l’universo Dea”: Maria Chiara Viggiano (I.I.S. Bernalda – Ferrandina) e Mariagrazia Vittorio (Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera).

I doni speciali del consiglio direttivo sono andati ad otto studenti delle scuole partecipanti. Per il Liceo Fermi di Policoro sono stati premiati: Angelica Bisognano, Filippo Marrese, Roberta Salvati e Martina Zaccagnino. Per il Liceo Scientifico Dante Alighieri Angela Raffaella Pisciotta e Christian Placido. Per l’I.I.S Bernalda – Ferrandina è stato premiato Ivan Mezzapesa, mentre per il Liceo Linguistico Stigliani la studentessa Angela Montemurro.

Una targa speciale è stata consegnata alla professoressa Antonella Malvasi e a tre studentesse del Liceo artistico Duni-Levi, per aver voluto raccontare Dea attraverso il loro talento artistico.

I riconoscimenti in memoria di Dea sono andati alla classe III TrED del Fermi di Policoro e ai sacerdoti Gheorghe Iordache, Kamal Minj e agli animatori del GREST della Parrocchia Madonna del Carmine di Tinchi.

La serata, ricca di emozioni, ha rappresentato l’impegno della neonata “Dea per sempre” verso i giovani adolescenti. Piene di amore ed energie le parole del vicepresidente dell’associazione, Giuseppe Miolla, in apertura di serata, come intense sono risultate quella della mamma di Dea, Mirna Mastronardi, quando si è rivolta ai tantissimi ragazzi presenti in sala:

“Se non si può tornare indietro su quello che è accaduto, possiamo fare in modo che Dea guidi le nostre mani, pronte a tendersi verso qualunque ragazzo abbia bisogno di supporto. Con amore e umiltà, ma anche con tutta la forza che vive dentro noi, ci batteremo affinché voi, ragazzi, vi rendiate conto che valete tantissimo e di quanto ognuno di voi sia meraviglioso nella propria unicità ed originalità e perché ogni giorno rivendichiate il diritto a sognare, ad emozionarvi, ad incavolarvi… il diritto a vivere.

Perché la VITA è meravigliosa, anche con i piccoli e grandi problemi che ci mette davanti. E perché voi valete moltissimo. Voi, unici, luminosi, pieni di talento, milioni di volte migliori di qualunque algoritmo utilizzato dai social, che vi vorrebbe strumenti per il business di chi li ha inventati. Che vi vorrebbe un nulla.

Che vorrebbe cancellare la vostra intelligenza, la vostra originalità, la vostra bellezza che grazie a Dio è unica”.