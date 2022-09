Lido in fiamme a Policoro: sui fatti indaga la Direzione Distrettuale Antimafia. Ecco le ultime notizie

Il Vice Presidente della Commissione Antimafia, il Senatore della Lega Pasquale Pepe, interviene dopo quanto accaduto a Policoro.

Come anticipato, per l’ennesima volta, un lido è andato in fiamme.

Queste le sue parole riportate in una nota:

“Sono certo che sull’episodio verificatosi stamane, si farà subito chiarezza da parte degli inquirenti.

La Direzione Distrettuale Antimafia, come sempre, sta svolgendo un encomiabile lavoro per svelare le cause dell’accaduto e dare risposte e certezze alla comunità tutta.

Esprimo, intanto, la mia vicinanza alla gente della città o e, in particolare, agli imprenditori coinvolti, confidando nell’operato degli uomini e delle donne che quotidianamente si impegnano a tutela della sicurezza di tutti.

Con l’auspicio che si sia trattato di un evento accidentale e non di altra matrice”.

Raggiunta dalla notizia, Viviana Verri (consigliere comunale di Pisticci e della Provincia di Matera) dichiara:

“Esprimo la mia solidarietà ai titolari del lido Bambule’ di Policoro, colpito nella notte da un incendio che ne ha danneggiato la struttura.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, tuttavia non possiamo dimenticare gli altri episodi incendiari a danni di strutture balneari del litorale jonico, verificatisi durante la stagione estiva ormai conclusa.

Questi episodi richiedono la massima attenzione e vicinanza da parte di tutte le istituzioni agli imprenditori del settore turistico che, insieme all’agricoltura, costituisce il vero motore dello sviluppo economico del metapontino e non solo”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)