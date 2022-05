Paura a Scanzano Jonico.

A distanza di due giorni dall’ultimo incendio che ha interessato una struttura balneare, nella tarda serata di ieri, un altro stabilimento è stato distrutto dalle fiamme.

L’impianto, sito in località Cavone, era in via di riallestito in vista dell’avvio della stagione estiva.

Sul posto immediato l’intervento della Polizia scientifica per ricostruire quanto accaduto.

