La Vergine di Anglona, protettrice di Tursi, ha raggiunto la Cattedrale! I fedeli potranno visitarla a turno: ecco il calendario da seguire

Il 19 Aprile l’effige della Vergine di Anglona ha raggiunto la Cattedrale di Tursi.

Come sottolinea, in un post pubblico, il Sindaco Salvatore Cosma:

“È stato predisposto un calendario per la visita della protettrice di Tursi e della Diocesi Tursi-Lagonegro.

Il voler predisporre questo calendario, che va ad aggiungersi agli orari mattutini già previsti per la spesa, è stato dettato dal comportamento esemplare mostrato da tutta la comunità, durante la processione per le vie della città, dando così la possibilità a tutti di poter recarsi in preghiera dalla nostra madre celeste.

Affidandomi come sempre all’ormai consolidato senso di responsabilità e valore civico mostrato in queste settimane, da parte di tutti, vi esorto ad attenervi scrupolosamente alle disposizioni indicate.

Dal Lunedì al Sabato è consentita la visita, per una sola volta al giorno, per gli adulti, mentre la Domenica sarà la volta di BAMBINI E RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA DAI 2 AI 17 ANNI, accompagnati da un adulto (seguendo gli orari in base alle lettere riportate nello schema).

All’interno della Cattedrale potranno entrare massimo 30 persone alla volta, munite di mascherina e guanti, senza toccare la statua.

Il cognome, come trascritto nello schema, è quello personale.

Esempio: i coniugi Mario Rossi e Teresa Bianchi non possono entrare insieme, perchè hanno orari diversi.

Se Maria Bianchi accompagna il figlio Matteo Rossi, la Domenica, in quel caso può farlo.

In tutti gli altri orari non specificati nel calendario, bisogna tener presenti quelli stabili per effettuare per la spesa.

La Vergine di Anglona resterà nella Cattedrale dell’Annunziata fino al 17 Maggio, quando farà ritorno nel meraviglioso santuario a lei dedicato”.

Di seguito lo schema serale da seguire.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)