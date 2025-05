“La strada tra il Bivio di Alvino e il Comune di Ginosa una trappola quotidiana per gli autisti del trasporto pubblico locale”. La denuncia

La Segreteria Regionale della Confsal Basilicata con la segreteria SLM FAST-Confsal Puglia e Basilicata:

“denunciano, con fermezza, le gravi condizioni di pericolosità in cui versa il tratto della Strada Provinciale 5.

In particolare tra il bivio Alvino e il Comune di Ginosa, percorrenza quotidiana degli autobus del Trasporto Pubblico Locale.

Dalle numerose segnalazioni pervenute dagli operatori di esercizio, risulta che il transito in tale tratto avviene in condizioni estreme a causa della fitta vegetazione spontanea, dei rami invadenti sulla carreggiata, nonché per la limitata ampiezza della sede stradale, che rende estremamente rischioso ogni incrocio con mezzi pesanti e altri autobus”.

Gerardo De Grazia (Confsal) dichiara:

“Ci rivolgiamo al Prefetto come garante dell’ordine e della sicurezza pubblica, perché se non si interviene subito, il rischio che accada qualcosa di grave è reale.

E in quel caso, le responsabilità saranno tutte di chi oggi ignora il problema”.

Dichiara il Segretario Regionale della Fast-Confsal Vincenzo Cataneo:

“È intollerabile continuare a garantire un servizio pubblico in queste condizioni mettiamo ogni giorno a rischio la sicurezza dei lavoratori, dei cittadini e dei mezzi pubblici. Abbiamo già segnalato incidenti con danni ingenti, per fortuna senza feriti, ma non possiamo continuare ad affidarci alla fortuna”.

Il sindacato ha già trasmesso una formale comunicazione agli Enti competenti, evidenziando come, tale situazione vada immediatamente affrontata, per consentire l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) delle aziende aderenti al Consorzio Trasporti Aziende Basilicata, nel pieno rispetto delle norme previste dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

SLM FAST-Confsal chiede pertanto la convocazione urgente di un tavolo tecnico presso la Prefettura di Matera, alla presenza delle istituzioni territoriali, delle società di trasporto, per affrontare con decisione e responsabilità la problematica e individuare soluzioni immediate e strutturali.

Il Sindacato Autonomo, si riserva di intraprendere ulteriori iniziative di mobilitazione nel caso in cui non vi siano risposte concrete in tempi brevi.