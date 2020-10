“La Sanità Materana non si tocca!”: incontro con il viceministro della Salute Sileri. I dettagli

Nel pomeriggio di Giovedì 8 Ottobre una delegazione Fials Matera, composta dal Segretario Generale Gianni Sciannarella, dal segretario Aziendale Marco Bigherati, dal rappresentante della RSU Alessandro Patruno e dal Segretario Regionale Fials ADMS Angelo Fracchiolla, ha incontrato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore Rocco Leone, negli uffici del Ministero della Salute a Roma.

Tema del confronto: la proposta di riorganizzazione della Sanità Lucana.

Così il Segretario Generale, Gianni Sciannarella:

“Abbiamo consegnato al Vice Ministro le 11.200 firme raccolte per la petizione La Sanità Materana non si tocca!

Il confronto è stato positivo, abbiamo ottenuto un importante risultato dato che il Vice Ministro ha promesso un impegno concreto sulla vicenda.

Sileri ha ricordato che al momento tutto è congelato in attesa delle modifiche del Decreto Ministeriale 70 e, soprattutto, in attesa di risorse economiche importanti per rilanciare la Sanità lucana.

Solo in quel momento, saranno riaperti i tavoli di confronto per preparare una vera riforma della Sanità.

Il Presidente Bardi si è impegnato a convocarci presso la sede della Regione Basilicata per attivare un confronto costruttivo sulla riforma.

Al momento siamo soddisfatti del risultato ottenuto, in attesa di ulteriori sviluppi”.

