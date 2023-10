“La Regione Basilicata non ha mai depotenziato il Parco regionale della murgia materana”. I dettagli

“Nonostante goda di una sua autonomia, dettata dalla legge regionale numero 11 del 3 aprile 1990, che conferisce piena delega alla Provincia di Matera, al Comune di Matera e a quello di Montescaglioso, ognuno per le proprie competenze territoriali, la Regione Basilicata non ha mai depotenziato il Parco regionale della murgia materana, né mostrato disinteresse.

A conferma di ciò c’è il fatto che la Direzione generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, con il programma ‘Ingreenpaf’, negli ultimi anni ha finanziato 3 interventi di riqualificazione delle aree più sensibili del Parco per complessivi 1,5 milioni di euro“.

E’ quanto fa sapere l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

Conclude l’assessore:

“Le azioni della Regione, oltre al finanziamento di progetti, vanno anche nella direzione del supporto di personale per la gestione amministrativa dell’Ente.

Ad ogni modo è bene ricordare l’autonomia gestionale del Parco che ha peraltro un suo presidente eletto dal Consiglio regionale a seguito di una procedura pubblica.

Infine, non può e non deve sfuggire che il Parco è una risorsa per il territorio e pertanto richiede il protagonismo di chi ne ha la gestione.

La Regione, per quanto di sua competenza, fa e continuerà a fare la sua parte attribuendo al Parco della murgia materana una vocazione potente per lo sviluppo del capitale ambientale e culturale di quel territorio”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)