La Provincia di Matera anticipa fondi per le imprese! Ecco i dettagli

Grande soddisfazione viene espressa da Confapi Matera per la decisione del Presidente della Provincia, Piero Marrese, di autorizzare l’anticipazione di fondi per la liquidazione dei lavori effettuati da imprese aggiudicatarie di appalti finanziati con fondi regionali e ministeriali non ancora erogati.

Col decreto presidenziale dell’11 dicembre, infatti, il Presidente della Provincia ha autorizzato l’erogazione di un acconto del 30% a tutte le imprese che hanno effettuato lavori di edilizia stradale o scolastica e che sono ancora in attesa di emissione di mandato di pagamento per il ritardo nel trasferimento delle risorse assegnate da parte degli enti finanziari, Regione e Ministeri.

Benché il provvedimento sia stato preso, si legge nel decreto, per evitare possibili danni all’Ente per interessi per ritardato pagamento, Confapi Matera ritiene la decisione del Presidente Marrese un atto di grande responsabilità e disponibilità che concede liquidità alle imprese in un periodo in cui questa scarseggia.

Il direttore di Confapi Matera, Vito Gaudiano, dichiara:

“È quello che abbiamo chiesto a tutte le Stazioni Appaltanti all’inizio della pandemia lo scorso mese di marzo.

All’epoca, infatti, chiedemmo di accelerare tutti pagamenti dei SAL e di aumentare le percentuali delle anticipazioni contrattuali.

Ringraziamo il Presidente Marrese perché, resosi conto del ritardo nel trasferimento dei fondi, ha deciso di anticipare ben il 30% con fondi propri di cassa.

Questa iniezione di liquidità consentirà a molte imprese di proseguire i lavori senza indebitarsi oltremisura con le banche e senza andare in affanno per sopportare il costo del personale e gli oneri finanziari”.

