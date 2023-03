La Polisportiva Montescaglioso vince il campionato under 17 provinciali! Complimenti ragazzi

Mentre i seniores hanno vissuto una stagione scarna di soddisfazioni e risultati in Prima Categoria culminata con la retrocessione, buone notizie giungono dalla squadra Allievi del massimo dirigente Nino Locantore.

Gli atleti allenati dal duo Andrea Mancino e Francesco Cicorella, infatti con la larga vittoria nel recupero contro il Citta’ Dei Sassi Matera, si aggiudicano la vittoria del campionato under 17 provinciali e dunque promossi in quello regionale.

Un risultato importante considerato gli sforzi di tutti i ragazzi, che come ribadisce una nota della società, sono stati veri protagonisti di una stagione trionfale e caratterizzata da un percorso in crescendo con la scalata alla vetta giunta proprio nel finale di campionato con la vittoria casalinga contro La Polisportiva 2M sport dopo una partita emozionante vinta 4-3 in rimonta con la Polisportiva 2M sport e con il Salandra fuori casa 1-0 partite che hanno fatto la differenza.

Tanti sono stati gli esordi in prima categoria messi in campo da mister Cicorella che saranno il perno del presente e della società biancazzurra da sempre fucina di talenti, come Daniele Matarazzo 2008, Filippo Tafuno, Marco Bernalda, Nicola Canterino, Michele Mazzoccoli.

Proprio quest’ultimo domenica scorsa contro il Corleto Perticara ha festeggiato il suo primo gol in maglia biancazzurra, Raffaele Giannotta al suo esordio anch’essi tra le mura amiche domenica scorsa con una prestazione importante e con un assist, tutti classe 2007 e Francesco Silvaggi classe 2006.

E dunque proviamo a conoscere le giovani promesse del calcio montese che rappresenteranno le nuove leve del presente e del futuro in ambito prima squadra: l’estremo difensore Daniele Matarazzo coadiuvato in difesa da Filippo Tafuno, Francesco Pietromatera, Francesco Raddi, Francesco Mongelli.

I giovani centrocampisti: Francesco Silvaggi, Francesco Dipalma, Dario Manerkolli, Fabio Mazzoccoli, Viti Derti, Raffaele Giannotta.

A chiudere la rosa il trequartista Marco Bernalda e gli attaccanti Michele Mazzoccoli, Nicola Canterino capocannoniere della squadra con 19 gol e Mario Manerkolli.

Nelle foto la squadra allievi della Polisportiva Libertas Montescaglioso e il capocannoniere Nicola Canterino.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)