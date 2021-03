Matera piange la dipartita di Pasquale Di Pede.

Titolare del Caffè in via Nazionale, è stato testimone di un pezzo di storia cittadina, rendendo un servizio sempre cortese e impeccabile, così come ricordano i suoi affezionati clienti.

I funerali saranno celebrati domani, nella Chiesa di San Paolo.

Pasquale lascia una moglie e due amati figli.

Ci stringiamo al dolore dei suoi cari.a

