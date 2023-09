Irsina: questi cori e orchestra insieme per rendere omaggio a S. Pio da Pietrelcina nel giorno della sua festa. L’evento

In programma un evento musicale per il 23 Settembre nella parrocchia SS. Salvatore all’Immacolata di Irsina in occasione della Festa di S. Pio da Pietrelcina, ministro infaticabile della Misericordia di Dio.

Annuncia in proposito la Parrocchia Santissimo Salvatore All’Immacolata:

“Accogliendo un desiderio del giovane Giuseppe Scibelli, studente di composizione presso il Conservatorio E. R. Duni di Matera e organista ad Irsina, il Coro Interparrocchiale supportato dal coro di Ferrandina e l’orchestra formata per l’occasione anche per progetti musicali in divenire, è lieta di presentare ed offrire l’Oratorio Sacro: “Confido in te” sulla Divina Misericordia di Mons. Marco Frisina nel giorno della Festa di S. Pio da Pietrelcina ministro infaticabile della Misericordia di Dio.

L’Oratorio comincerà alle ore 20.00.

La Cittadinanza è invitata a partecipare”.

Ecco ulteriori dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)