Indagine sui mari lucani: promossi in 4, uno “fuori dai limiti”. Ecco i risultati

“Uno dei campioni prelevati alla foce del canale Toccacielo, a Nova Siri (Matera), tra i cinque prelevati in Basilicata, è risultato fuori dai limiti di legge alle analisi microbiologiche effettuate da laboratori specializzati sul territorio, risultando ‘fortemente inquinato’: è quanto emerge dal rapporto di Goletta Verde di Legambiente, presentato stamani, a Maratea (Potenza)”.

“Dopo un miglioramento nel 2022, la foce torna a peggiorare, mentre gli altri quattro campioni prelevati dai tecnici sono risultati ‘entro i limiti’.

Si tratta, in provincia di Matera, della foce del fiume Cavone, della spiaggia a sud di Largo Italia, sul lungomare di Policoro; nel Potentino, la spiaggia della Luppa e la foce del Fiumicello, a Maratea.

Secondo quanto reso noto da Goletta Verde riguardo alla depurazione delle acque, ‘sono undici gli agglomerati su cui insistono quasi 164 mila abitanti equivalenti, in cui si stanno svolgendo lavori (15 interventi) per uscire dall’infrazione sulla depurazione, per un importo complessivo di circa 70 milioni di euro.

Questi lavori porteranno a risolvere parte delle situazioni che avevano portato ad avere 19 agglomerati in Basilicata (dati aggiornati a maggio 2020), in infrazione comunitaria.

Secondo il Piano di Gestione delle Acque dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, gli scarichi urbani rappresentano una pressione significativa per il 56 per cento dei corpi idrici superficiali (fluviali, lacustri, di transizione e delle acque marino-costiere)'

