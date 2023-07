Indagine sui mari lucani: “Non riscontrate criticità lungo la costa di Nova Siri”. Le precisazioni

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del direttore generale di Arpab, Dott. Donato Ramunno:

“Sono stati presentati oggi i dati finali del monitoraggio effettuato da Goletta Verde lungo le coste lucane, relativo a quattro campioni di acqua prelevati lungo la costa del mar Ionio e uno lungo la costa del mar Tirreno.

Rispetto all’unico campione analizzato dai volontari di goletta verde che ha fornito dati non confortanti, si evidenzia che dai rilievi e dalle analisi effettuate da ARPAB, in modo costante e sistematico ad iniziare dal mese di Aprile, non sono state riscontrate particolari criticità lungo la costa del Comune di Nova Siri.

Per tale motivo si può dedurre che i dati negativi riscontrati da goletta verde possono essere associati ad un episodio occasionale, rispetto al quale l’agenzia per la protezione ambientale, in ogni caso, provvederà ad effettuare ulteriori controlli, al fine della tutela mare, ma soprattutto della sicurezza dei bagnanti.

In un’ottica collaborativa e di miglioramento delle nostre azioni, ribadisco la totale disponibilità nei confronti di Legambiente per comprendere dove effettivamente i campioni vengono prelevati e se questi hanno impatto sulla balneazione di quel tratto di mare.

Si ribadisce comunque con grande evidenza, che nessuno dei campioni prelevati sino a giugno da ARPAB ha evidenziato superamento dei Limiti imposti dalla norma che disciplinano la balneazione“.a

