In provincia di Matera tutto pronto per questo centro a sostegno dei rifugiati provenienti da guerre e persecuzioni. Ecco le ultime notizie

Domenica prossima Sharon Stone sarà ospite su Rai 3 a “Che tempo che fa” e presenterà da Fabio Fazio la sua autobiografia edita in Italia da Rizzoli: “Il bello di vivere due volte” in cui racconta la sua storia, che la ha vista realizzare film di successo come Casinò, Basic Instict, Catwoman e vincere un Golden Globe e un Emmy Award.

Sharon Stone, nel corso della sua carriera, ha anche sostenuto cause importanti infatti insieme al Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus ha lanciato la campagna internazionale per il vaccino bene comune e per la sua attività di solidarietà nella lotta all’HIV, ha ricevuto il Peace Summit Award dal Dalai Lama.

Inoltre ha fondato l’associazione Planet Hope, che promuove diverse attività per bambini senza fissa dimora di tutte le età e culture, ed è sostenitrice del progetto “Città della Pace per i Bambini” in Basilicata.

Per questo progetto, ideato dal Premio Nobel per la Pace Betty Williams, scomparsa nel marzo 2020, le due donne sono state insignite della Medaglia d’Oro al Merito della Croce Rossa Italiana.

Come specificato dalla redazione di “Che tempo che fa”, l’attrice ed attivista per i diritti umani, nel corso dell’intervista parlerà anche del progetto dell’Abitazione per la Pace nato grazie ad una raccolta fondi promossa da lei e da Betty Williams con la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata.

L’Abitazione, ideata come modello di casa ecosostenibile dall’Arch. Mario Cucinella, che ha donato il progetto, è stata ultimata a fine 2019 e la sua inaugurazione, prevista nel 2020, è slittata a causa dell’emergenza covid-19.

Questa iniziativa innovativa a sostegno dei rifugiati provenienti da guerre e persecuzioni, realizzata a grazie alle donazioni di due sensibili imprenditori, Pasquale Natuzzi e Nicola Benedetto, entrerà in funzione nelle prossime settimane a Scanzano Ionico (MT).

L’edificio, composto da tre abitazioni raggruppate attorno ad un cortile, infatti accoglierà grazie ad un accordo tra la Fondazione e la parrocchia Maria Santissima Annunziata, famiglie con bambini inserite nel corridoio umanitario della Comunità di Sant’Egidio.

La Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata è stata istituita nel 2010 da Regione Basilicata, Comune di Scanzano Ionico, Comune di Sant’Arcangelo e Word Center of Compassion for Children Italia ed International, ed è supportata dalla Sa.Gest Srl e dalla Cooperativa Sociale Il Sicomoro.

La Fondazione ha accolto fino ad oggi nei progetti realizzati con i partner Arci Basilicata, Associazione Tolbà e Il Sicomoro oltre 600 rifugiati, per la maggior famiglie con bambini e minori non accompagnati, ed ha incontrato più di 10.000 studenti di tutta Italia dalle scuole primarie fino alle università.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)