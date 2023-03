Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Tricarico Mons. Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Tricarico (Italia) S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina, e finora Amministratore Apostolico di Tricarico, unendo le due Sedi in persona Episcopi.

Nomina del Vescovo di Tricarico (Italia) e unione in persona Episcopi delle Diocesi di Matera-Irsina e Tricarico.

L’annuncio è stato dato questa mattina alle ore 12:00 dalla Sala stampa vaticana.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo è nato il 7 aprile 1956 a Isola Capo Rizzuto, nell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso l’Istituto Teologico Calabro S. Pio X di Catanzaro ed il Dottorato in Sacra Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo di Roma.

È stato ordinato sacerdote il 10 ottobre 1981, incardinandosi nell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina.

Ha svolto i seguenti incarichi: Vicario parrocchiale di Santa Caterina da Siena in Roma (1981-1983); Delegato Episcopale per l’Evangelizzazione (1995-1996); Vicario Foraneo (1996-2000); Direttore del Centro Diocesano Vocazioni (2005-2006); Rettore del Seminario Minore Diocesano (2005-2008); Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e di quello Regionale (1996-2010); Parroco di San Paolo Apostolo a Crotone; Vicario Episcopale per il Clero e la Vita Consacrata.

Inoltre, è stato Membro della Commissione Diocesana di Arte Sacra, del Collegio dei Consultori, del Consiglio Presbiterale e Docente di Sacra Liturgia all’Istituto Teologico Calabro San Pio X di Catanzaro e presso l’Istituto Diocesano di Scienze Religiose di Crotone.

Eletto alla Chiesa arcivescovile di Matera-Irsina il 12 febbraio 2016, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 2 aprile seguente.

Dal 10 febbraio 2023 è anche Amministratore Apostolico di Tricarico.

In seno alla Conferenza Episcopale Italiana è membro della Commissione Episcopale per la Liturgia e Presidente del Comitato per i congressi eucaristici nazionali.a

