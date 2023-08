Il Gorgoglione piazza un grande colpo di mercato: Antonio De Fina firma per i gialloblù! Auguri di buon lavoro

Il Gorgoglione piazza un grande colpo di mercato: Antonio De Fina firma per i gialloblù.

Il Dg Giacomo Antonio Lauria spiega:

“la parte fondamentale della trattativa è l’affetto che lega Mister Paolo Bartolomeo e Antonio, che con il nostro immenso piacere accogliamo nella nostra famiglia per affrontare la prossima stagione calcistica, con il suo ingresso i nostri campioni regionali under non hanno che guadagnarci in termini di esperienza e crescita insieme ad Antonio che li supporterà così come altri veterani del gruppo.

Un grazie speciale al super Presidente Antonio Lauria che insieme a me ad Antonio Palermo e Vincenzo Abbondanza (dirigenti) hanno voluto fortemente questo acquisto in ottica di crescita e professionalità.

Non c’è da aggiungere altro sulle qualità personali e calcistiche di Antonio De Fina il suo curriculum parla chiaro”.

Ecco le foto.

