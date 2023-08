A Firenze protagonista la Basilicata con un cartellone ricco di appuntamenti per scoprire e valorizzare la nostra terra! I dettagli

FIRENZE_ Musica, cinema, teatro e letteratura.

La Settimana Lucana torna in riva all’Arno per la VII edizione consecutiva, con un cartellone ricco di appuntamenti legati alle radici della tradizioni culturali, per celebrare il legame artistico, sociale e antropologico tra due terre distanti, ma non lontane.

Sette giorni di concerti, spettacoli, eventi e performance dal centro alla periferia (Inaugurazione Piazza Santo Spirto, Sabato 9 Settembre ore 20:00), per valorizzare l’immagine di una Basilicata diversa e intraprendente, più vicina a Firenze e all’Europa e meno legata agli stereotipi folkloristici.

Metafora di un viaggio senza tempo attraverso la cultura in tutte le sue forme, la kermesse promossa e organizzata dalla storica Associazione culturale Lucana a Firenze è ormai un appuntamento fisso dell’Estate Fiorentina che rende omaggio a storie e personaggi del passato e del presente che s’intrecciano e si fondono tra radici, percorsi, futuro e integrazione in un unico percorso culturale unito dal forte senso di appartenenza.

PROGRAMMA 2023

Sul sagrato della Chiesa di Santo Spirito, nel cuore della Firenze popolare i Lucania Power e Graziano Lamarra, con “Io sono taranta tour 2023” accompagnati dai saluti istituzionali della Presidente dell’Associazione culturale lucana a Firenze, Antonella Di Noia e un aperitivo a base di prodotti tipici, tagliano il nastro della VII edizione della Settimana Lucana.

Musica, cinema, teatro, incontri e dibattiti a formare un cartellone ricco d’incontri dal centro alla periferia, tutti ad ingresso gratuito, alla scoperta della cultura lucana all’ombra del giglio, fino alla premiazione delle Eccellenze Lucane (Sabato 16 Settembre).

Ecco il programma:

Sabato 9 Settembre

PIAZZA SANTO SPIRITO

Dalle ore 20.00: Inaugurazione, saluti istituzionali e degustazione di prodotti tipici lucani

21.30: GRAZIANO LAMARRA & LUCANIA POWER in concerto

“IO SONO TARANTA” tour 2023

Ingresso libero e gratuito

Domenica 10 Settembre

VILLA BARDINI- LA LIMONAIA

Costa S. Giorgio, 2-4

18.00: CULTURA ARBERESHE NELL’ITALIA MERIDIONALE

Seminario a cura della Prof.ssa Adriana Mastrangelo Adorno

Ingresso libero e gratuito

Martedì 12 Settembre

FACOLTÀ DI SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE, UNIFI

Via G.Capponi 9, Aula 13

17.30: DALLA TOSCANA ALLA BASILICATA ANDATA E RITORNO. LA FAMIGLIA ANTINORI E L’ACQUISIZIONE DEL FEUDO DI BRINDISI DELLA MONTAGNA

Seminario a cura della Prof.ssa Annantonia Martorano (UNIFI)

Ingresso libero e gratuito

OSTERIA DEL PORCELLINO

Via Val di Lamona 7r

21.00: cena tipica e dj set

(prenotazione obbligatoria*)

Mercoledì 13 Settembre

SALA DEL GONFALONE, PALAZZO PANCIATICHI

Via Cavour 4

17.30: DALLA COSTITUENTE ALLO STATUTO REGIONALE. RIFLESSIONI SULLA BASILICATA DEL SECONDO DOPOGUERRA

Presentazione del libro con la presenza degli autori

(prenotazione obbligatoria*)

CAFFE LETTERARIO LE MURATE- PIAZZA DELLE MURATE

Dalle ore 20.00 Apericena del Caffè Letterario

(prenotazione obbligatoria*)

21.30: “JE BELL MA NON ABBALL” Musica e ballate, MAURO VULPIO live concert

Ingresso libero e gratuito

Giovedì 14 Settembre

CAFFE LETTERARIO LE MURATE

19.00: A TU PER TU… QUARANT’ANNI DI CINEMA

Il critico cinematografico G.BOGANI intervista l’attore e caratterista ANTONIO PETROCELLI

MURATE MAD

21.30: ISABELLA VIVRA’

Spettacolo teatrale di e con Erminio Truncellito

(prenotazione obbligatoria*)

Venerdì 15 Settembre

SALOTTO PORTINARI, SALA BEATRICE, VIA DEL CORSO 6 FIRENZE

17.30: L’ORO ROSSO DEL POLLINO: I PEPERONI DI SENISE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Conferenza e degustazione

(prenotazione obbligatoria*)

TEATRO DI CESTELLO PIAZZA DI CESTELLO FIRENZE

21.15: “LA TERRA MI TIENE” OMAGGIO IN MUSICA CANTO E POESIA A ROCCO SCOTELLARO

di e con Pietro Cirillo

(prenotazione obbligatoria*)

Sabato 16 Settembre

PALAZZO MEDICI RICCARDI SALA CARLO VIII

Via Cavour 3, Firenze

ORE 17.30: PREMIAZIONE ECCELLENZE LUCANE VI Ed.

(prenotazione obbligatoria*)

LA LOGGIA DEL PIAZZALE MICHELANGELO

20.30: L’ECCELLENZA LUCANA

BENVENUTO a cura dei MEDITERRANEAN QUARTET

CENA TIPICA

(prenotazione obbligatoria*).

