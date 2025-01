Grave incidente stradale: la madre del sacerdote di Ferrandina purtroppo non ce l’ha fatta

Ieri grave incidente stradale sull’A30 in direzione Sarno-Salerno.

Un’automobile guidata da un sacerdote con a lato la madre, come riporta rainews, ha travolto la segnaletica presente sulla carreggiata finendo la corsa sul paracarro di delimitazione.

Allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno che sul posto hanno trovato entrambi i malcapitati incastrati nell’abitacolo accartocciato nella parte anteriore.

Complesse le operazioni di liberazione dei due che sono poi stati affidati alle cure del 118 in condizioni gravi, soprattutto la donna, di 80 anni.

Entrambi vivono in Toscana, in provincia di Arezzo, e sono originari di Ferrandina, comune in provincia di Matera.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di salerno.corriere “la signora Angela, l’anziana madre di padre Emanuele Di Mare, coinvolta insieme al figlio nel grave incidente è purtroppo deceduta nella mattinata di oggi.

Dopo lo schianto e il trasporto in ospedale, i sanitari avevano tentato di salvarle la vita con un disperato intervento chirurgico.

Poi nella notte le condizioni si sono aggravate, fino al decesso della donna.

Sembrano migliorare, invece, le condizioni del sacerdote a cui auguriamo una pronta guarigione”.

Ci stringiamo anche al dolore dei familiari per la triste perdita.