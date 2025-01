A Policoro una delegazione della Federazione Italiana Hockey. I progetti futuri

Durante il week end, il Sindaco di Policoro Enrico Bianco, assieme al vice Massimiliano Padula e all’assessore allo Sport, Giuseppe Montano, hanno ricevuto nella Casa Comunale una delegazione della Federazione Italiana Hockey, capeggiata dal Presidente nazionale Sergio Mignardi.

Nella piacevole occasione di confronto, alla presenza di Carlo Corsi, consigliere federale FIH, Claudio Valdinoci, Responsabile settore Impianti sportivi FIH e Tania Guarino, referente provinciale Matera FIH, da parte della Federazione è stata manifestata con piacere la voglia di prendere in considerazione Policoro come riferimento agonistico futuro, magari ipotizzando la possibilità di investire nella nostra città come meta ideale per gare e campionati di categoria.

Una scelta importante supportata anche dagli interventi e dalle progettualità messe in campo dalla Presidente regionale Roberta Rosa, infaticabile promotrice della Basilicata e di Policoro agli uffici nazionali.

L’Amministrazione Comunale, da sempre attenta alla destagionalizzazione sportiva quale strumento necessario per la promozione e valorizzazione del territorio, da due anni riferimento della Fondazione Sport City nel Metapontino, convenzione appena rinnovata anche per il 2025, si è detta subito pronta ad affrontare la sfida, riservandosi di valutare tutte le possibilità per creare le condizioni ideali affinché questo sport possa crescere anche nella nostra comunità.