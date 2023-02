Governo, maxi stretta sul superbonus: insorgono le imprese. Ecco che cosa cambia

Il Superbonus cambia ancora.

Queste le ultime notizie riportate da QuiFinanza che parla di:

“Maxi-stretta del Governo sul tormentato dossier del superbonus.

Arriva a sorpresa la mossa dell’esecutivo con un’integrazione all’ordine del giorno del cdm: il decreto in materia di cessioni dei crediti di imposta relativi agli interventi fiscali.

Due soli articoli, ma con misure d’impatto.

Il Governo dunque volta pagina sui bonus edilizi, superbonus compreso.

Superbonus, Governo cambia tutto

In pratica, per i nuovi interventi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Arriva anche il divieto per le pubbliche amministrazioni ad acquistare crediti derivanti dai bonus edilizi.

Uno stop che ferma di fatto un fenomeno che aveva preso piede da poco, ma che aveva avuto un certo seguito.

Ma proprio questi acquisti, come ha evidenziato Eurostat, ‘avrebbero impatto diretto sul debito pubblico’, spiega Giorgetti.

E’ la maxi-stretta con cui il governo interviene sul tormentato dossier del superbonus.

L’obiettivo è duplice, spiega il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti: ‘Risolvere il nodo dei crediti’, arrivati ormai a 110 miliardi, e ‘mettere in sicurezza i conti pubblici’.

Una mossa che però viene mal digerita dal settore, con le imprese che lanciano l’allarme: così, va all’attacco l’Ance, il governo affossa famiglie e imprese.

Cosa cambia

Dunque, stop totale a sconto in fattura e cessione del credito: d’ora in avanti per i nuovi interventi edilizi (non quelli già avviati) resta solo la strada della detrazione d’imposta.

Il decreto affronta anche il nodo della responsabilità solidale dei cessionari.

Che viene esclusa per chi è in possesso di tutta la documentazione relativa alle opere.

Questo per ‘eliminare le incertezze’ che hanno frenato tanti intermediari dall’assorbire questi crediti, spiega il ministro, sottolineando come tutto l’intervento si sia reso necessario ‘per bloccare gli effetti di una politica scellerata usata’ che è finita per costare a 2mila euro a ciascun italiano.

Adesso l’urgenza è ‘riattivare la possibilità per gli intermediari nell’acquisto di questi crediti’ rimasti incagliati, sottolinea Giorgetti, spiegando che nel mirino non c’è il superbonus, ma la cessione dei crediti d’imposta: una montagna da ‘110 miliardi’, che deve essere gestita.

Insorgono le imprese

Di qui l’appello alle banche per un’azione di sistema per coprire questo ‘bucone’.

E proprio al settore bancario, già prima del cdm, Giorgetti avrebbe proposto alcune azioni tra cui meno responsabilità in carico alle banche con una maggiore ‘circolarità giuridica’ che permetta di far ripartire le cessioni dei crediti, un ruolo più incisivo delle imprese pubbliche nell’acquisto degli stessi e contatti per risolvere eventuali problemi successivi nelle norme.

Un messaggio rassicurante è rivolto anche alle imprese edili: ‘faremo tutto il possibile’, assicura il ministro.

Non a caso lunedì è già in calendario un incontro a Palazzo Chigi con le associazioni di categoria“.

