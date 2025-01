Furti, presentata la norma “blocca ladri”: ecco cosa prevede il disegno di legge

La Lega ha presentato un disegno di legge denominato “blocca ladri”, mirato a inasprire le pene per i furti nelle abitazioni e garantire il carcere senza possibilità di attenuanti per i colpevoli.

“Oggi, per una serie di attenuanti o sconti, i criminali possono evitare il carcere e questa condizione attira in Italia anche malviventi dall’estero che possono contare su norme più tolleranti.

La Lega ha già depositato un ddl ed è pronta anche a inserirlo in un primo provvedimento ad hoc”, afferma il partito guidato dal vicepremier Matteo Salvini.

Come fa sapere tgcom24, infatti, secondo i dati Istat, nel 2023 in Italia le vittime di furti in casa sono state 8,3 per 1.000 famiglie, in aumento rispetto al 7,6 del 2022.

Inoltre, i borseggi hanno colpito 5,1 persone ogni 1.000 abitanti, rispetto ai 4,6 dell’anno precedente.

La Lega sottolinea come questi numeri evidenzino un crescente senso di insicurezza tra i cittadini italiani.

L’obiettivo del ddl è quindi “porre fine a normative considerate troppo tolleranti, che potrebbero attirare criminali anche dall’estero”, e “rispondere prontamente alle preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza nelle proprie abitazioni”.

Cosa propone il ddl “blocca ladri” Il disegno di legge, oltre a proporre un inasprimento delle pene per i furti in abitazione, prevede di estendere l’applicazione dell’arresto in flagranza differita (disciplinato dall’articolo 382-bis del codice di procedura penale) anche al reato di furto in abitazione previsto dall’articolo 624-bis, comma 1, del codice penale.

Ciò significa che, sulla base di prove video o fotografiche ottenute legalmente, un individuo potrà essere arrestato entro 48 ore dal furto, anche se non colto sul fatto.