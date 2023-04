Francesco Sisinni a Matera: per oltre cinquant’anni ha prestato la sua opera nelle istituzioni culturali della nazione. L’iniziativa

Venerdì 28 aprile, alle ore 18, presso la Sala Conferenze del Museo Ridola di Matera sarà presentato il libro “Et in arcadia ego” di Francesco Sisinni.

L’iniziativa è patrocinata dal Circolo Culturale La Scaletta ed è realizzata in collaborazione con il Museo nazionale di Matera.

L’autore, che per oltre cinquant’anni ha prestato la sua opera nelle istituzioni culturali della nazione, sarà presente e colloquierà con Raffaello de Ruggieri, presidente della Fondazione Zétema di Matera.

Sisinni è membro di numerose Accademie, tra cui l’Accademia letteraria dell’Arcadia, e in questa pubblicazione autobiografica racconta la sua storia: dai rapporti familiari all’infanzia a Maratea, dal forte legame con la Chiesa agli interessi letterari e filosofici.

In particolare sono ricordati momenti della sua carriera a Roma con i Ministri Luigi Gui, Aldo Moro e Giovanni Spadolini.

Sisinni è stato per vent’anni Direttore generale del Ministero per i Beni culturali e ambientali alla cui istituzione ha contribuito in prima persona.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)