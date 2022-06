Festa della Bruna a Matera: “Sempre più fondate le voci sull’assenza dei Cavalieri dai festeggiamenti”. Ecco le ultime notizie

“A distanza di pochi giorni dalla fatidica data, sono sempre più fondate le voci che vorrebbero una assenza dei Cavalieri, che non si sono ancora espressi ufficialmente, dai festeggiamenti in onore di Maria SS della Bruna per l’edizione 2022“.

Lo fa sapere l’associazione “Questa è la Bruna”, che aggiunge:

“Il contendere della questione è la mancata autorizzazione, da parte della Questura, a scortare il manufatto di cartapesta fino in piazza Vittorio Veneto.

I cavalieri, consci delle mutate condizioni normative e vincoli legati alla sicurezza, vogliono fortemente che la tradizione non venga stravolta.

Sono disposti a sedersi ad un tavolo con le parti in gioco per trovare una mediazione che possa permettere il regolare svolgimento della festa.

La chiave di svolta potrebbe essere il sindaco Domenico Bennardi, in qualità di membro della suddetta commissione, nel perseguire in quella sede quanto già manifestato qualche giorno fa (vicinanza ai Cavalieri).

Per quanto possa valere, chiederemmo inoltre alle figure istituzionali che amministrano il nostro territorio, in particolare la Questura di Matera, di voler rivalutare, modificare, integrare, quanto già stabilito nelle ultime decisioni.

Allo stato attuale delle cose, si andrebbero a vanificare gli sforzi che l’Associazione Festa della Bruna – pagina ufficiale ha profuso per la realizzazione di questa edizione che si prospetterebbe “zoppa” e, non di meno, manderebbe in fumo i sacrifici economici già sostenuti dai cavalieri in questo periodo così difficile.

Non si tratta di un capriccio da parte di ‘4 egocentrici’, ma di una radicata voglia di perseguire quanto fatto dai nostri avi senza che il tempo cancelli la nostra memoria e cultura!

Ora e sempre, EVVIVA MARIA!”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)