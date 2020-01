Ferrandina, Stadio: “portare a compimento un’importante opera costata un milione di euro”. A chiederlo…

In un post pubblico il consigliere del Comune di Ferrandina, Tiziana Ferretti, denuncia lo stato di cose che interessa lo Stadio Santa Maria:

“In data 14/01/2020 Enel Distribuzione, a mezzo di un volantino affisso ai cancelli dello Stadio Santa Maria, comunicava (come avvenuto in città per altre utenze domestiche e non) la sostituzione del contatore elettrico per la struttura comunale.

In attesa dei lavori che dovevano iniziare a Settembre 2019 ed essere ultimati in data 12/01/2020 (lavori che in realtà non sono mai neanche cominciati), ci auspichiamo che il nuovo contatore elettrico dia energia fresca ai nostri amministratori per portare a compimento un’importante opera costata un milione di euro (oltre interessi agevolati) che già da 2 anni stiamo pagando a rate tutti noi cittadini ferrandinesi, indistintamente, all’Istituto Credito Sportivo”.