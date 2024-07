Ferrandina pronta a fare un tuffo nella musica dance con Dj Molella! L’iniziativa

Manca una settimana all’evento tanto atteso nella città di Ferrandina.

L’appuntamento è con “La discoteca in Piazza” giovedì prossimo, primo agosto, alle ore 21:30.

Quest’anno il Comune di Ferrandina ha voluto proporre un evento pensato soprattutto per le nuove generazioni (e non solo) tanto da classificarsi come una serata per le gioie dei più giovani.

È la prima volta in esclusiva che Ferrandina si vedrà, dunque, protagonista di una serata musicale come un tuffo nella musica dance degli anni 90 e 2000 di un noto ed importante ospite: Dj Molella; che con le sue selezioni musicali e i sui successi farà ballare e divertire su di un ritmo coinvolgente e travolgente.

Ad introdurre e ad accogliere Molella, (produttore e conduttore radiofonico, che da oltre trent’anni è ai vertici del panorama musicale come uno dei dj più apprezzati e noti che con la sua musica fa ballare diverse generazioni) saranno Michele Musillo, dj lucano e titolare dell’agenzia eventi e spettacoli “Esagency”; Alex Pizzuti, dj e produttore cosentino; il giovanissimo dj resident Giovanni Loizzo, in arte Swipe.

La serata sarà accompagnata dalle calde voci dei due vocalist: il lucano Giuseppe Tuzio, in arte Mr Bix, e il vocalist bolognese Luca P.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ferrandina, rientra nel ricco calendario estivo della città.

Presenterà la serata la giornalista Cristina Longo.

Di seguito la locandina con i dettagli.