Ferrandina: positivi al Coronavirus 3 migranti fuggiti

La scorsa notte, 20 dei 100 migranti sbarcati a Lampedusa e trasferiti nei giorni scorsi a Ferrandina (MT), sono fuggiti.

Grazie a Polizia di Stato e Carabinieri, 11 sono stati subito ricondotti nel centro.

Cresce la preoccupazione per gli altri 9 ancora in circolazione: pare, infatti, che di questi, 3 risultino positivi al Coronavirus.

Visto gli ultimi accadimenti, su decisione del Prefetto, è stata rafforzata la vigilanza alla struttura.

Di pochi minuti fa, inoltre, la notizia che il Sindaco del comune del materano, Gennaro Martoccia, ha emanato un’ordinanza che stabilisce:

“Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 – attivazione ‘isolamento contumaciale’ e ‘isolamento fiduciario’ degli ospiti della struttura ‘Old West” di gestione prefettizia”.

Nel testo si ordina:

“1. che i soggetti positivi siano sottoposti all’isolamento contumaciale, a partire dalla data del 6.08.2020 sino a successive disposizioni della U.0.C., a seguito di positività alla ricerca del SARS CoV-2. i soggetti, sotto la cura e responsabilità del gestore, devono continuare ad essere alloggiati in aree separate dalla struttura per lo svolgimento del periodo di sorveglianza.

2. che tutti gli ospiti e gli operatori presenti nella struttura di “Old West”, gestita dalla soc. coop Filef di Potenza, poiché hanno avuto contatto stretto con soggetto positivo al covid-19, continuino ad osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, dal 6 agosto 2020 al 19 agosto 2020, presso la struttura “Old West”, considerando il 6 agosto la data di conferma della positività dei tamponi.

3. il divieto di ingresso e di uscita dalla struttura per tutti gli ospiti e operatori, salvo autorizzazione specifica da parte del Sindaco;

4. l’obbligo in capo alle forze dell’Ordine di attivare blocco immediato di ingresso e uscita dalla struttura;

5. che le modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti da “COVID 19” siano rispettose dell’Ordinanza

Regione Basilicata del 31 marzo 2020, n.13 e successiva;

6. di seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi, stabilite dalle autorità Sanitarie in relazione all’emergenza in atto per il COVID-19, nonché ogni disposizione emessa in merito dal Ministero della Salute e dagli Organi Istituzionali;

7. di rendersi disponibili ad eventuali contatti, anche quotidiani, con il personale dell’Azienda ASL preposto alla sorveglianza sanitaria;

8. di segnalare con tempestività all’Autorità sanitaria, per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, l’eventuale insorgenza di sintomi da virus COVID-19.

9. alla Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Ferrandina, alla Azienda Sanitaria Matera, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presenta ordinanza”.

Questa l’Ordinanza del Sindaco.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)