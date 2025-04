Ferrandina, “Liberiamo energia. Celebriamo la libertà”: ecco la speciale iniziativa

Il Comune di Ferrandina, dal 25 al 27 Aprile 2025, ospita la seconda edizione di LLX Basilicata Fitness, il festival dedicato al movimento, all’energia e alla passione per lo sport.

Quest’anno assume un significato speciale celebrando l’80° anniversario della Liberazione con lo slogan “Liberiamo energia. Celebriamo la libertà“.

L’evento, sostenuto da Comune di Ferrandina e Gal START 2020, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di CrossFit, Endurance e HEAVY weight, dagli atleti professionisti agli amatori, offrendo un format unico diviso nelle categorie Fitness e Open (a sua volta suddivisa in Elite e Regular).

Il programma completo, le novità dell’edizione 2025 e i numeri della manifestazione saranno presentati nel corso della conferenza stampa in programma Martedì 22 aprile 2025 alle ore 11:00 presso la Sala consiliare del Comune di Ferrandina .

Interverranno:

Angelo La Carpia, rappresentante CSEN Basilicata;

Valerio Mattera, organizzatore LLX Basilicata Fitness;

Tommaso Loris Colantuono, organizzatore LLX Basilicata Fitness;

Maria Teresa Di Stefano, assessore allo Sport del Comune di Ferrandina;

Angelo Zizzamia, presidente Gal Start 2020;

Carmine Lisanti, sindaco del Comune di Ferrandina.

Ecco la locandina dell’inziativa.