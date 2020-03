Emergenza Coronavirus: il Comune di Tricarico mette a disposizione l’Ospedale. I dettagli

Il Sindaco del Comune di Tricarico e l’Assessore alla Sanità del Comune di Tricarico, rispettivamente Vincenzo Carbone e Teresa Carbone, in una nota inviata alla Regione Basilicata, mettono a disposizione l’Ospedale di Tricarico per fronteggiare una eventuale emergenza sanitaria da Coronavirus.

a fronte dell’aumento dei casi di Cavid-19 che la nostra Regione ha registrato nelle ultime ore, vogliamo offrirLe soluzioni che possano poterne l’efficienza del nostro Sistema Sanitario Regionale e quindi rinnovare, cosi come fatto sia sui tavoli istituzionali che per le vie brevi, ‘la disponibilità dell’Ospedale di Tricarico a fronteggiare una eventuale situazione di emergenza.

L’urgenza, oggi, è rafforzare la porzione più fragile del sistema sanitario-scrivo il sindaco Vincenzo Carbone e l’assessore Teresa Carbone- le rianimazioni o terapie intensive. Pertanto, acquisendo le sue considerazioni fatte in data 13-03-2020 di natura tecnica e logistica riguardo alla impossibilità di attrezzare Tinchi, Stigliano e l’Ospedale distrettuale di Tricarico per la rianimazione, vogliamo tuttavia ribadire che la nostra struttura potrebbe essere utilizzata, laddove ce ne fosse la necessità, per trasferire pazienti di natura non infettiva, consentendo così l’ampliamento di quelle strutture o reparti ospedalieri che risultino invece idonei alla conversione in unità di terapia intensiva”.

