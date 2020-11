Emergenza Coronavirus, Crisanti: “Lockdown a Natale o a Gennaio saremo nel pieno della terza ondata”

Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all’Università di Padova, nonché uno dei maggiori esperti interpellati in tema Coronavirus, ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a Carmelo Lopapa di “La Repubblica”:

“Piuttosto che riaprire per Natale penso che la situazione sia così malmessa da dover consigliare l’opposto.

Cioè chiudere tutto in quelle due settimane e cercare di fermare il contagio.

Il problema non è quanto regga il sistema ma quanti morti siamo disposti ad accettare.

Il lockdown bisognerà comunque farlo.

Risulterà inevitabile perché i numeri lo imporranno.

Altrimenti a gennaio saremo di nuovo in questa situazione, se non in una peggiore, nel pieno della terza ondata.

Ora non stiamo facendo un vero lockdown.

Ormai la marea del virus è fuori controllo.

Probabilmente ne saremo fuori verso la fine del 2021 o inizio del 2022″.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)