Elezioni Matera: ecco i nomi dei candidati consiglieri di Forza Italia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dell’ On. Michele Casino:

“È con grande gioia ed entusiasmo che ho l’onore di comunicare che oggi, 21 Agosto 2020, alle ore 17:00 (circa), ho depositato presso il Comune di Matera la lista dei candidati di FORZA ITALIA a sostegno del candidato alla carica di Sindaco Rocco Luigi Sassone, per le elezioni amministrative del 20 e 21 Settembre prossimo.

Sono molto soddisfatto della ‘squadra’ messa in campo, composta da 15 donne e 17 uomini, persone qualificate, ognuna nel proprio settore e pronte a mettersi in gioco per il futuro della nostra città.

Mi corre l’obbligo di ringraziare pubblicamente, il Consigliere Comunale uscente nonché Segretario cittadino Arch. Dilena che ha svolto nei cinque anni di legislatura ormai conclusa un lavoro egregio, nell’interesse della comunità tutta, ma soprattutto ha dimostrato di essere persona seria, responsabile ed all’altezza del ruolo svolto.

Di seguito elenco dei candidati alla carica di consigliere:

– Nicola Antezza;

– Mariabruna Appio;

– Alessandro Assini;

– Maria Barbaro;

– Angelo Bianco;

– Silvana Bianculli;

– Marcella Annunziata Casamassima;

– Nicola Casino;

– Michele Colucci;

– Bruna Contini;

– Daniele Coretti;

– Maria Luisa Defilpo;

– Eustachio Dilena;

– Roberto Di Pede;

– Maddalena Giocoli;

– Alessandro Lascaro;

– Chiara Lenoci;

– Luciano Loschiavo;

– Donato Malcangi;

– Doriano Manuello;

– Walter Marchionna;

– Giovanna Pia Mascolo;

– Angelo Montemurro;

– Paolo Odoroso;

– Claudio Pedicini;

– Sabrina Pisciotta;

– Vanni Pizzulli;

– Severino Rosiello;

– Antonella Sasso;

– Carolina Scavone;

– Lia Trivisani;

– Adriana Violetto”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)