Crisi idrica: importante notizia per gli agricoltori lucani. Le ultime notizie

Dopo i tanti appelli della Coldiretti della Basilicata, arriva un’importante notizia per gli agricoltori lucani alle prese anche quest’anno con una grave crisi idrica.

Nelle scorse ore il Consorzio di Bonifica ha, infatti, annunciato la disposizione di servizio relativa alle prenotazioni irrigue per l’anno in corso.

Un’iniziativa adottata tenendo conto del deficit idrico degli invasi e del limitato recupero degli stessi, d’intesa con il presidente della Giunta regionale e con l’assessore regionale alle Politiche Agricole.

Si tratta di prenotazioni irrigue di colture primaverili-estive che consentiranno a partire dai prossimi giorni di far fronte alle richieste legittime degli agricoltori e “in un quadro di una gestione oculata della risorsa, di garantire almeno produzioni importanti”.

Quanto alle colture a mais, sorgo ed altre foraggere in generale, le richieste verranno riesaminate entro la prima decade del mese maggio ovvero all’esito di quanto verrà convenuto nell’ambito dell’Accordo di Programma Basilicata-Puglia-Governo.

Per la Coldiretti della Basilicata si tratta di:

“un importante passo in avanti per il quale si ringrazia il Consorzio di Bonifica, in attesa di definire un riequilibrio della risorsa idrica nell’ambito di un’intesa tra le Regioni Basilicata e Puglia e di incontri che si stanno susseguendo tra i governatori Bardi ed Emiliano”.

Alla luce degli sviluppi della vicenda l’organizzazione agricola lucana continuerà a monitorare la situazione anche in merito alla richiesta di autorizzazione a perforare nuovi pozzi.