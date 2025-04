A Matera giochi e sport contro il razzismo: l’evento in programma

L’uguaglianza non è solo un diritto, è una responsabilità collettiva.

Con questo spirito, il Comitato Territoriale Uisp di Matera presenta l’evento “United for inclusion”, in programma domenica 13 aprile, dalle ore 10 alle ore 12, in piazza degli Olmi a Matera.

L’iniziativa vede un momento speciale di inclusione e aggregazione sociale attraverso la condivisione di giochi e attività sportive contro il razzismo, con l’obiettivo di favorire la cultura della parità di trattamento, del rispetto reciproco e della valorizzazione delle differenze.

L’evento conta sulla preziosa collaborazione de Il Sicomoro e Arci Basilicata ed è proposto nell’ambito del progetto PCTO “A scuola con la pace” con gli studenti del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera.

“United for inclusion” è un’iniziativa che rientra nella XXI edizione della Settimana di azione contro il razzismo, promossa da Unar, che ha previsto, dal 17 al 23 marzo 2025, varie iniziative territoriali negli ambiti dell’educazione, dello sport, dell’arte e della cultura; pertanto l’evento materano viene riproposto domenica 13 aprile dopo lo stop forzato dello scorso marzo a causa delle avverse condizioni climatiche.

Fa sapere il Comitato Uisp materano:

“Siamo felici di vivere questa nuova giornata, all’insegna dello sport e del divertimento, ma soprattutto motivati per ribadire il NO al razzismo.

Come sempre, particolare attenzione sarà dedicata ai giovani che, con giochi e attività, avranno modo di comprendere l’importanza di azioni di sensibilizzazione sulle tematiche del razzismo, dell’intolleranza e della xenofobia, anche in ottica intersezionale, declinate negli ambiti dell’educazione, dello sport, dell’arte e della cultura”.

Di seguito la locandina.