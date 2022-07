Covid: “Gli asintomatici potranno andare a lavorare con la mascherina”. Ecco le parole di Costa

“Gli asintomatici potranno andare a lavorare con la mascherina”.

E’ quanto sostiene il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che, da La Spezia, ritorna sulla fine dell’isolamento per i positivi al Covid.

Al momento il Governo non si è ancora espresso.

Prosegue Costa:

“Siamo in una fase in cui si avvicina il passaggio a una fase endemica.

L’obiettivo è la convivenza con il virus, non il contagio zero.

Convivenza significa anche convivere con tanti contagi, ma l’importante è che non abbiano ricadute sul nostro sistema sanitario.

Oggi siamo di fronte a uno scenario diverso rispetto a un anno fa, con una protezione importante nei confronti della malattia grave.

Le regole le abbiamo sempre condivise con le Regioni, ascoltiamo con attenzione.

Sono tra quelli che si pongono il problema che arriveremo a un punto in cui non dovremo più mettere in isolamento i positivi asintomatici.

Se di convivenza parliamo, convivenza è anche questo.

Altrimenti rischiamo anche involontariamente di tornare a bloccare il Paese di fronte ai contagi che aumentano.

Un positivo asintomatico potrà andare a lavorare con la mascherina, dobbiamo porci questa questione”.

