Coronavirus, vaccini a Matera! Il Sindaco: “una data storica”. È l’inizio del ritorno alla normalità? Che ne pensate?

Come annunciato, è partita la campagna vaccinale anti-Covid anche a Matera.

All’Ospedale Madonna delle Grazie, il Dottor Francesco Dimona, direttore del dipartimento emergenza accettazione e Primario anestesista rianimatore, è stato il primo vaccinato Covid, seguito da un’infermiera e una oss dell’Asm.

Ottimista il Sindaco Domenico Bennardi:

“Arrivati i vaccini Covid a Matera.

Una data storica dal valore simbolico.

Siamo al 2 Gennaio.

Che sia davvero l’auspicio e la speranza di un nuovo anno migliore del precedente.

Un grazie particolare al Governo, all’Asm, alla Regione ma permettetemi anche al personale sanitario, ai medici, ai volontari che hanno gestito la pandemia in modo straordinario e al Questore per la messa in sicurezza delle procedure in tempi rapidi.

Un ottimo gioco di squadra tra politica e istituzioni”.

