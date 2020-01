Coronavirus: stato di emergenza per 6 mesi, stop voli da e per la Cina! “L’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale”

Il coronavirus è in Italia.

Accertati due casi a Roma.

Dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi e stop al traffico aereo da e per la Cina.

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il Ministro Speranza e il Direttore scientifico dello Spallanzani di Roma:

“I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus.

Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati.

È stato chiuso il traffico aereo da e per la Cina.

Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore, non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale.

Sono in corso attente verifiche per ricostruire il percorso dei due turisti cinesi per isolare i loro passaggi, per evitare assolutamente qualsiasi rischio ulteriore rispetto a quello già accertato.

Sono fiducioso che la situazione rimarrà confinata.

Il ministro Speranza ha già adottato un’ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina.

Siamo il primo Paese dell’Ue ad adottare una misura cautelativa di questo genere”.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza:

“L’insorgenza di casi di Coronavirus in Italia è un fatto abbastanza normale se pensiamo alla statistica, visto che in Europa ci sono 10 casi.

Ci sono già dieci casi. Era abbastanza probabile, lo dicevano già da tempo i nostri scienziati.

La situazione è seria ma non bisogna fare allarmismi, la situazione è totalmente sotto controllo.

Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale”.

Ha detto il Direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito:

“I due turisti cinesi sono ricoverati in isolamento, sono in buone condizioni, ci fa pensare che non ci siano persone esposte.

Al momento sembra non ci siano rischi di focolai”.

La coppia di cinesi è originaria della provincia di Wuhan.

Secondo quanto si è appreso, i due sono arrivati il 23 Gennaio a Milano.

Dopo alcune tappe per l’Italia, sono giunti a Roma dove, ieri sera, si sono sentiti male e, visti i sintomi che presentavano, sono stati ricoverati allo Spallanzani.