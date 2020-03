Coronavirus: persona della provincia di Matera positiva

Una persona di Nova Siri è risultata positiva al Coronavirus.

Il Sindaco del Comune, Eugenio Stigliano, sottolinea in un video sui social che l’uomo non risiede in Basilicata e che, al momento, si trova presso una struttura fuori regione.

Il Primo Cittadino, inoltre, aggiunge:

“Ci tengo a chiarire che, sentita l’Asl, i familiari del paziente sono stati messi dall’ASL in quarantena IN VIA PREVENTIVA E PRECAUZIONALE.

Essi stessi, infatti, non hanno avuto un contatto diretto con il paziente.

Si sono recati fuori regione per sottoscrivere dei documenti relativi alla degenza nella struttura in cui il paziente risiede da un po’.

RIPETO: COME RIPORTATO DAI MEDICI DELL’ASL, I FAMILIARI NON HANNO AVUTO NESSUN CONTATTO DIRETTO CON IL PAZIENTE. A presto per aggiornamenti”.