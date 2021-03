Coronavirus: Montescaglioso esce dalla zona rossa! I dettagli

Il Comune di Montescaglioso entrerà da domani in zona arancione.

Il Sindaco Vincenzo Zito, infatti, annuncia:

“Come da recente telefonata con la Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata, si conferma che dalla giornata di domani la nostra Città ritorna in Zona Arancione.

Pertanto, saranno valide tutte le restrizioni attive per tale colorazione eccezion fatta per tutte le scuole, asilo nido compreso, che continueranno in modalità LEAD e DDI.

Naturalmente è chiaro che non va assolutamente abbassata la guardia e che è necessario fare ancor più attenzione al rispetto delle regole, specie ora che siamo pronti a partire con la campagna vaccinale.

Disposizioni in vigore per la zona arancione.

Vietati

• Spostamenti fuori Regione e fuori dal Comune (tranne che per comprovate esigenze lavorative, necessità, motivi di salute)

Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino

Consentiti

• Spostamenti all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22

• Visite verso una sola abitazione privata all’interno del territorio comunale, una volta al giorno, tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone oltre ai minori di 14 anni o persone con disabilità o non autosufficienti conviventi

Chiusi

• Bar e ristoranti, consentiti asporto (fino alle ore 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar e gli esercizi senza cucina) e consegne a domicilio (senza restrizioni)

Aperti

• Negozi e attività commerciali

• Parrucchieri ed estetisti”.

Oltre a Montescaglioso, da domani anche Senise (PZ) sarà in zona arancione.a

