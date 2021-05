Coronavirus Italia, 9.148 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 9.148 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 12.965).

Sono invece 144 le vittime in un giorno (ieri 226).

Sono 156.872 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 378.202).

Il tasso di positività sale al 5,8% (ieri era al 3,4%).

Aumentano anche se di poco i ricoveri in terapia intensiva per Covid: sono 2.524, due in più rispetto a ieri, con 109 nuovi ingressi giornalieri.

In calo i ricoveri nei reparti ordinari, con 18.345 ricoverati, -36 in 24 ore.

Sono 3.492.679 i guariti in totale (+8.637), 430.906 gli attualmente positivi (+364).

Sono oltre 2 milioni e 100mila le dosi di Pfizer previste tra il 5 e il 7 maggio in Italia.

Tra ieri e oggi sono stati già distribuiti altri 2,5 milioni circa di vaccini.

Finora sono stati consegnati in tutto oltre 22 milioni e 500mila vaccini, tra Pfizer, Moderna, Vaxzevria (Astrazeneca) e Janssen (Johnson & Johnson).a

