Coronavirus Italia, 2.535 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 2.535 casi positivi e 30 morti.

Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 3.723 e i morti 24.

Attualmente i ricoverati sono 2.917 (103 in più di ieri), di cui 338 nei reparti di terapia intensiva (3 in meno di ieri) e 2.579 negli altri reparti (106 in più di ieri).

Sono stati analizzati 49.027 tamponi molecolari e 173.358 test rapidi antigenici.

La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 4,80 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,11 per cento.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (443), Lazio (386), Emilia-Romagna (362), Campania (253), Veneto (220).a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)