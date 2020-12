Coronavirus Italia, 18.040 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 18.040 i nuovi positivi e 193.777 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Superati i due milioni di casi registrati da inizio epidemia: sono ora 2.009.317.

Le vittime sono 505.

Ieri 14.522 nuovi casi con 175.364 tamponi e 553 i decessi, per un totale, da inizio pandemia, di 70.900.

22.718 i guariti: il totale da inizio pandemia sale a 1.344.785.

Attualmente nel nostro Paese ci sono 593.632 persone positive, 5.184 in meno rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 476 in meno (ieri -402), per un totale di 24.070, mentre quelli che si trovano in terapia intensiva sono 2.589, dunque -35 (ieri -63).

566.973 persone in isolamento domiciliare.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)