Coronavirus Italia: 1.772 nuovi positivi. Ecco tutti i dati aggiornati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid sul nostro territorio, oggi 27 Settembre 2021, sono 1.772 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, contro i 3.099 di ieri (ma come sempre il Lunedì si contano molti meno tamponi).

Il tasso di positività è 1,4% (ieri 1,1%) con 124.077 tamponi effettuati.

I decessi delle ultime 24 ore sono 45 (+1 rispetto a ieri), per un totale di 130.742 vittime dall’inizio dell’epidemia.

In leggero aumento i ricoveri, come capita spesso il Lunedì per via delle poche dimissioni nel weekend: le terapie intensive sono 5 in più (ieri +2) con 29 ingressi del giorno, e salgono a 488, mentre i ricoveri ordinari sono 52 in più (ieri -62) 3.487 in tutto.a

