Coronavirus Matera, campagna vaccinale: “La Regione faccia chiarezza” Ecco che cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del gruppo politico “Matera in Azione”:

“A seguito delle numerose notizie non ufficiali diffusesi negli scorsi giorni in merito alla somministrazione di vaccini anti Covid-19 ai residenti ultraottantenni e della grande difformità dei soggetti vaccinati nei comuni di Matera e Potenza, il gruppo di Matera in Azione chiede all’Assessore alla Salute della Regione Basilicata, il Dott. Rocco Leone, di fare chiarezza.

Si richiede quindi di pubblicare i dati inerenti gli anziani da vaccinare, i vaccini distribuiti e quelli somministrati nella città di Potenza, nella città di Matera, nella Provincia di Potenza e nella Provincia di Matera”.

