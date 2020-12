Coronavirus Bernalda: Sindaco ordina lo sgombero di un immobile occupato abusivamente da 12 positivi! I dettagli

Immobile occupato da 12 cittadini extracomunitari positivi al Coronavirus a Bernalda (MT).

Con una ordinanza, il Sindaco Domenico Tataranno ne ha ordinato lo sgombero immediato.

Queste le sue parole:

“La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini e ho disposto un controllo dei Vigili Urbani per verificarne la veridicità.

Da premettere che nessuno aveva informato l’Amministrazione di questa situazione.

La denuncia è risultata reale perché effettivamente c’erano 12 cittadini extracomunitari positivi che alloggiavano all’interno in un immobile senza corrente elettrica e senza acqua potabile.

Un immobile privo di documento che attestasse la sua destinazione d’uso e privo della relazione dell’autorità sanitaria locale che certificasse la sussistenza delle condizioni sanitarie indispensabili per la salute pubblica e degli occupanti.

Ho emesso un’ordinanza per tutelare la salute pubblica e per affermare un principio: Bernalda e Metaponto sono terre dell’accoglienza, ma non sono ‘terre di nessuno’”.

